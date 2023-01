RDC: Fortunat Biselele, ex-conseiller privé de la présidence, entendu au palais de Justice

En RDC, Fortunat Biselele, le désormais ex-conseiller privé du président de la République a été transféré vendredi soir à la prison de Makala après une audition à huis clos au palais de Justice de la Gombe à Kinshasa. Il était détenu depuis plusieurs jours par l'ANR, l'Agence nationale de renseignements dans un lieu secret. Mais hier, vendredi, il a été officiellement entendu.

avec notre correspondant à Kinshasa, Kamanda wa Kamanda-Muzembe

En fin de journée ce vendredi, trois bus avec des plaques civiles stationnent devant le Palais de justice. Chapeau sur la tête et masque sur le nez, un homme entouré de militaires, descend de l'un des véhicules. Il s'agit de Fortunat Biselele alias Bifort. La grille se referme devant la cohorte de journalistes et certains curieux. Le désormais ex-conseiller de Félix Tshisekedi a été présenté à la justice et placé sous mandat d'arrêt provisoire.

KINSHASA - 22h50" dans la commune de Selembao. Le fourgon à bord duquel l'ancien conseiller privé du président, Fortunat Biselele a été conduit, est arrivé à Makala. La police a mobilisé des dizaines d'éléments pour l'escorte. #RDC🇨🇩 https://t.co/d82CamhGx2 — Pascal Mulegwa (@pascal_mulegwa) January 20, 2023

📣 RDC | L'arrestation de "Bifort", suivie du remaniement du cabinet présidentiel, augure un changement de cap de la part de Félix Tshisekedi. Africa Intelligence révèle les coulisses de cette séquence politique et de l'enquête des services congolais. https://t.co/3TwGhwTpaj — Africa Intelligence (@Africa_In_FR) January 20, 2023

Selon une source, des soupçons d’espionnage et d’intelligence avec l’ennemi pèseraient sur lui. Et selon le journal Africa Intelligence, cet ennemi serait le président rwandais Paul Kagamé. Des rumeurs de son interpellation circulaient déjà depuis une semaine dans la capitale. Son domicile a été perquisitionné, des téléphones et des ordinateurs auraient été saisis ainsi que d’autres pièces à conviction.Fortunat Biselele a été débarqué dimanche dernier du cabinet du président Félix-Antoine Tshisekedi. Les motifs exacts de son interpellation n'ont pas encore été dévoilés.

