Madagascar: la fédération de pétanque toujours privée de compétition internationale

À Madagascar, depuis le mois de mars 2022, les boulistes malgaches, connus pour remporter de nombreuses médailles dans cette discipline, sont privés de compétitions internationales.

de notre correspondante à Antananarivo

La sanction a été prise par la Fédération internationale de pétanque et de Jeu provençal à l'encontre de la Fédération de Sport boules malgache à la suite, notamment, de factures d'hébergement impayées lors du championnat du monde de pétanque de 2021 en Espagne. Le ministère malgache de la Jeunesse et des Sports ainsi que la fédération nationale affirment que ces arriérés ont été réglés. Ils disent ne pas comprendre la poursuite des sanctions.

Dans une lettre datée du 4 janvier 2023, le président de la Fédération internationale de pétanque et de Jeu provençal, Claude Azéma, réitère les sanctions à l'encontre de la Grande Ile pour les mois à venir.

« Monsieur le Ministre a payé l'arriéré de 8 000 euros le 15 mars, assureAmiroudine Andrialemirovason, président de la Fédération de Sport boules malgache. C'est la totalité de la facture de toute la délégation malgache, du ministre et de la directrice générale des Sports. Mais malgré cela, la sanction est maintenue. On ne peut pas participer aux Jeux des Iles qui vont se dérouler ici, à Madagascar, cette année et à toutes les compétitions internationales. Mais on va continuer la négociation parce qu'on a tous les dossiers pour preuves. L'argent qu'il [le président de la FIPJP] nous soupçonne d'avoir détourné, c'est de l'argent que nous n'avons pas reçu de la part de l'État. On ne comprend plus ce qui se passe parce qu'à chaque fois qu'on apporte des explications, il trouve toujours une autre accusation. Mais j'ai demandé au président du Comité national olympique d'intervenir parce que c'est aussi difficile pour nous de ne pas participer aux Jeux Olympiques. Je demande au président de la fédération internationale de regarder tout le dossier que je lui ai envoyé et d'essayer de nous comprendre. J’espère qu'il va lever toutes les sanctions ».

Rosa Rakotozafy également visée par les critiques

Dans sa lettre adressée à Amiroudine Andrialemirovason, le président de la Fédération internationale remet en cause, entre autres, la façon dont est gérée la Fédération de Sport boules malgache et déplore son manque d'indépendance à l'égard des autorités politiques du pays. Il regrette aussi la présence de certains membres de l'ancienne direction de la fédération qui avait été remplacée par une fédération indépendante pour « éliminer les comportements quasiment maffieux. »

« Ce n'est pas parce que tel président de fédération est en bons termes avec le ministre des Sports ou la directrice générale ou d'autres directeurs que cela veut dire que c'est louche. Chaque pays, chaque fédération nationale a sa façon de gérer en interne ses finances, sa fédération et cela ne concerne pas la fédération internationale », réagit la directrice générale des Sports au sein de ce ministère, Rosa Rakotozafy, elle aussi visée par les critiques de la Fédération internationale de Pétanque.

« Malheureusement, on a eu un petit souci de financement [NDLR : lors du Mondial de 2021] parce que les procédures de déblocage des fonds avaient changé, ce qui fait que quand on ne présente pas la facture des dépenses, on ne peut pas être remboursés ou payés. Les factures de l'hôtel ont pris du retard pour venir. Mais tout de suite après réception de la lettre de la fédération internationale en mars, tout a été payé. (...) On ne sanctionne pas les pays comme ça. On donne un avertissement d'abord pour dire : « Vous n'avez pas payé ceci, veuillez le régulariser sinon voici ce qui va se passer… » On n'a jamais reçu ce genre d'avertissement. Il y a eu tout de suite sanction pour Madagascar. Ce n'est pas juste de pénaliser les sportifs », poursuit Rosa Rakotozafy qui dénonce « un acharnement. »

La Grande Ile doit rejoindre le giron international

Dans sa lettre du mois de janvier, le président de la Fédération internationale de pétanque et de Jeu provençal, Claude Azéma, précise que « la situation n'est pas une hostilité de principe de la FIPJP à l'encontre de Madagascar » et que « les clubs, les dirigeants et les joueurs responsables (...) ont largement le temps de réagir et de faire en sorte que la Grande Ile rejoigne le giron international pour recommencer à y briller avant les championnats du monde qui auront lieu au Bénin au mois de septembre. »

Au mois de mars 2022, la fédération internationale indiquait que « le Comité exécutif de la FIPJP a décidé d'exclure les équipes malgaches de toutes les compétitions de pétanque au minimum pendant un an et jusqu'à régularisation de la situation. »

