Somalie: au moins six morts dans une attaque shebab contre le bureau du maire de Mogadiscio

Une ambulance attend devant le bureau du maire de Mogadiscio après une attaque terroriste des shebabs et une fusillade qui s'en est suivie, le 22 janvier 2023. © Feisal Omar / Reuters

En Somalie, au moins six civils sont morts dimanche 22 janvier dans une attaque des islamistes radicaux shebabs, lorsqu’un kamikaze s'est fait exploser à la capitale Mogadiscio. Dans la fusillade qui a suivi, tous les six assaillants ont également été tués et la police annonce que la situation est revenue à la normale. C'est la dernière attaque d'une longue série qui se sont produites depuis le début de l'année.