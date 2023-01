Eswatini: l’ONU réclame une enquête après le meurtre d’un avocat et opposant

Thulani Maseko, avocat spécialisé dans les droits de l'homme et opposant au régime eswatinien, a été tué le 21 janvier 2023. Ici, lors d'un entretien à l'AFP à Lobamba, le 22 septembre 2018. © Gianluigi Guercia / AFP

Les Nations unies réclament une enquête « impartiale » après l'assassinat samedi 21 janvier de Thulani Maseko, avocat et militant des droits de l’homme à l’Eswatini, la dernière monarchie absolue d'Afrique et anciennement appelée Swaziland. Abattu à son domicile par des hommes armés non identifiés, son meurtre interpelle, car il est survenu quelques heures après une mise en garde du roi Mswati III visant l’opposition.