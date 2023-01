Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov se rend en Afrique du Sud pour une visite

Peu avant la visite du chef de la diplomatie russe à Pretoria, la Russie et la Chine ont annoncé réaliser des manœuvres militaires près de la côte sud-africaine à l'océan indien. Ici, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov lors d'une conférence de presse le 18 janvier 2023. © Alexander Zemlianichenko / AP

L'Afrique du Sud reçoit lundi 23 janvier le ministre russe des Affaires étrangères Serguei Lavrov, qui rencontre son homologue, la ministre Naledi Pandor. Le ministre russe signe son retour sur le continent africain après une tournée en Égypte, au Congo-Brazzaville en Ouganda et en Éthiopie en juillet. L'Afrique du Sud est un allié de poids, car Pretoria se dit neutre dans le conflit ukrainien et refuse de parler d'invasion russe et ce près d'un an après le début de la guerre.