Relations entre la RDC et le Rwanda: une réunion à Doha annulée

Le président rwandais Paul Kagamé (à droite) et le président congolais Félix Tshisekedi (à gauche), à Rubavu, au Rwanda, le 25 juin 2021.

Une réunion à Doha entre le président de la RD Congo Félix Tshisekedi et celui du Rwanda Paul Kagame devait avoir lieu ce 23 janvier 2023 au Qatar. Mais elle a été annulée la veille. Les relations entre les deux pays sont particulièrement tendues depuis la résurgence des attaques des rebelles du M23 dans le Nord-Kivu.

Paul Kagame et Félix Tshisekedi devaient se rencontrer ce lundi à Doha, au Qatar. Finalement, cette rencontre n’aura pas lieu. Elle a été tout simplement annulée ce dimanche.

Les relations entre Kinshasa et Kigali sont particulièrement tendues depuis la résurgence des attaques des rebelles du M23 dans le Nord-Kivu, il y a un peu plus d’un an désormais.

Une réunion jamais annoncée officiellement

Officiellement, cette réunion n’avait jamais été formellement annoncée. Ce sont des fuites dans la presse qui évoquaient ce rendez-vous. Fuites confirmées officieusement par plusieurs sources dans les différentes présidences impliquées.

Ce qui aurait été obtenu pour la médiation qatarie, c’est le principe d’une rencontre ce lundi entre le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame. Rencontre à laquelle devaient participer, selon nos sources, le président burundais Evariste Ndayishimiye, président en exercice de la communauté d’Afrique de l’Est, et Moussa Faki Mahamat, à la tête de la Commission de l’Union Africaine. Etaient annoncés aussi : le président kényan William Ruto, le facilitateur dans cette crise, Uhuru Kenyatta, et le président angolais João Lourenço.

Le chef de la diplomatie rwandaise était déjà arrivé à Doha

Cette rencontre devait être précédée d’une discussion au niveau des ministre des Affaires étrangères. Finalement, elle est tombée à l’eau dimanche alors que Moussa Faki Mahamat et le chef de la diplomatie rwandaise, Vincent Biruta, étaient déjà arrivés à Doha.

La cause de cette annulation, c’est le refus définitif du président congolais de se rendre au Qatar, mais ses raisons n’ont pas été détaillées. Un refus que l’on présentait déjà dès samedi soir puisque des sources proches de la présidence laissent entendre que ce déplacement n’était plus à l’agenda.

