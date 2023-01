Soudan du Sud: le représentant du Vatican espère que la visite du Pape relancera le processus de paix

Au Soudan du Sud, le représentant du Vatican, l’archevêque Bert Van Megen, a exprimé son espoir d’une reprise du processus de paix dans la foulée de la visite du Pape François, programmée du 3 au 5 février 2023.

Avec notre correspondante à Juba, Florence Miettaux

Le pape François se rendra au Soudan du Sud du 3 au 5 février 2023, dans la foulée de sa visite à Kinshasa, en RD Congo. Cette visite à Juba va se dérouler alors que le pays est toujours en proie aux violences, malgré l’accord de paix signé en 2018 et la mise en place d’un gouvernement d’unité nationale et de transition en 2020.

Une guerre civile avait éclaté en 2013, seulement deux ans après l’indépendance du Soudan du Sud, sur fond de rivalités entre le président Salva Kiir et son vice-président Riek Machar.

Ces deux dirigeants partagent aujourd’hui le pouvoir, mais les tensions continuent dans plusieurs régions, et le processus de paix est très en retard sur son calendrier. La venue du pape à Juba pourra-t-elle débloquer la situation ? C’est ce que veut croire l’archevêque Bert Van Megen, le nonce apostolique au Soudan du Sud.

« Le Saint-Père peut contribuer de manière substantielle au processus de paix »

« Il y a environ un an et demi, le Saint-Siège a décidé qu’il serait bien que le Saint-Père en personne vienne au Soudan du Sud, d’abord pour exprimer sa solidarité envers le peuple en souffrance, mais aussi pour, à travers sa présence, encourager les dirigeants de ce pays à enfin se réunir et se réconcilier, souligne celui qui représente le Vatican dans le pays. Et je pense qu’en tant que dirigeant de l’Église catholique, étant donné que beaucoup de gens sont catholiques dans ce pays, et étant donné que le président lui-même est catholique, le Saint-Père peut contribuer de manière substantielle au processus de paix ».

L’archevêque Bert Van Megen précise : « Il ne va pas se réunir avec le président Salva Kiir et le vice-président Riek Machar pour négocier avec eux, bien sûr. C’est plutôt en tant que père spirituel qu’il va les conseiller, comme un père peut le faire avec ses enfants en leur disant : "C’en est assez, réunissez-vous, serrez-vous la main et mettez-vous au travail pour le bien de ce pays". »

