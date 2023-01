Tanzanie: l’opposant Tundu Lissu annonce son retour après cinq ans d'exil

Pendant 7 longues années, le gouvernement a interdit aux partis d’opposition de mener toutes activités politiques, que ce soit des rassemblements ou autre. Cette interdiction illégale a été levée par la présidente au début du mois, mais avant cela nous avons été en discussion pendant au moins 6 mois avec son gouvernement pour trouver des solutions à l’impasse politique dans laquelle était le pays. Ce dialogue a permis non seulement la levée de l’interdiction d’activité politique mais également la libération de centaines de prisonniers politiques, dont des leaders et des militants de notre parti qui étaient en prison, en raison de leur opinion. La présidente s’est également engagée, ainsi que son gouvernement et son parti à procéder à des réformes qui vont aboutir à des changements constitutionnels dans les jours à venir. Donc oui je pense que ces changements sont des signes positifs, qui vont nous permettre de poursuivre notre lutte pour la démocratie.