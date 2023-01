La secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen poursuit sa tournée africaine

Après une première étape au Sénégal, la responsable américaine a passé deux jours en Zambie où il a été question notamment de la dette du pays.

La restructuration de la dette est cruciale. Voici l’un des principaux messages de Janet Yellen au pouvoir zambien. La secrétaire américaine au Trésor y a rencontré le chef de l'État, Hakainde Hichilema. Il a été question lors des échanges, précise-t-elle, de la viabilité de la dette, de la réduction de la pauvreté, ou encore de la lutte contre la corruption et la finance illicite. Une visite qui s’est déroulée alors que la cheffe du FMI se trouvait également en Zambie, le premier pays en 2020 à se retrouver en défaut de paiement.

Si la secrétaire américaine au Trésor a salué « des progrès impressionnants sur un large éventail de réformes économiques », des avancées peuvent encore être réalisées, a-t-elle ajouté, notamment auprès de l'un de ses principaux créanciers : la Chine. Janet Yellen, qui a rencontré une délégation chinoise la semaine dernière en Suisse, a précisé avoir eu des discussions « constructives » à ce sujet.

Le président Hakainde Hichilema a évoqué lui une « rencontre fructueuse », et appeler à des « partenariats mutuellement bénéfiques » en développant le commerce et les investissements « qui favorisent la croissance durable et la création d'emplois » notamment dans le secteur des énergies renouvelables.

Chine, Russie : les concurrents dans le rétroviseur américain

Janet Yellen était attendue ce mardi soir en Afrique du Sud. L'Américaine doit rester trois jours dans le septentrion africain. Une visite qui s’inscrit dans le cadre d’une tournée africaine visant à renforcer les liens entre Washington et le continent, distendus sous la présidence de Donald Trump.

Avec cette visite, Washington tente de regagner en influence sur le continent, devenu le terrain d’une forte concurrence économique et politique avec la Chine et la Russie. Pékin est en effet devenu le principal partenaire commercial de l’Afrique, et un important investisseur dans les infrastructures et les projets miniers au Ghana, Guinée, RDC, Zambie, Zimbabwe. À peine nommé, le nouveau ministre chinois des Affaires étrangères, Qin Gang, a d'ailleurs effectué son premier voyage la semaine dernière dans cinq pays africains.

Concurrence également avec la Russie, dont le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a précédé l'Américaine à Pretoria. À Dakar, Janet Yellen avait dénoncé « l'agression barbare de la Russie contre son voisin » ukrainien et ses conséquences. Notamment l'exacerbation de l'insécurité alimentaire en Afrique. Moscou a réussi à étendre son influence sur le continent, notamment à travers ses activités paramilitaires. Le mois prochain, Pretoria doit d’ailleurs participer à des manœuvres militaires communes avec la Russie et la Chine.

Avec la visite de Janet Yellen, Washington souhaite rappeler que les États-Unis sont un partenaire fiable sur le plan économique et de l'aide au développement.

Le président américain Joe Biden a d'ailleurs récemment annoncé qu'il se rendra en Afrique subsaharienne en fin d’année. Le premier voyage d'un président américain en exercice depuis celui de Barack Obama, il y a une dizaine d'années.

