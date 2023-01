Procès du 28-Septembre en Guinée: les ONG sont méfiantes du témoignage de Moussa Dadis Camara

Moussa Dadis Camara, dirigeant de la Guinée lors du massacre du 28 septembre 2009 à Conakry, parle devant le tribunal lors du procès du 28-Septembre, le 12 décembre 2022. © LAMARANA DJEBOU SOW / AFPTV

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le procès des évènements du 28 septembre 2009 dans le stade de Conakry se poursuit devant la cour criminelle du tribunal de Dixinn, délocalisé au centre-ville de Conakry. Plus d’une dizaine d’anciens hauts cadres du régime qui a pris le pouvoir en 2008 sont dans le box des accusés et parmi eux, l’ancien chef de la junte, le capitaine Moussa Dadis Camara, dont l'audition dure quatre semaines. Les ONG guinéennes dénoncent les « incohérences » et les « contradictions » de ses témoignages.