Affaire des 49 soldats ivoiriens: le contrat de tous les mystères

Soldats ivoiriens de la Mission de maintien de la paix de l'ONU au Mali. Quelle était donc l'activité concrète des 49 soldats ivoiriens arrivés sur demande du contingent allemand? Photo d'illustration. AFP - SIA KAMBOU

Texte par : David Baché 2 mn

Les rumeurs enflent et les questions s'accumulent au Mali et en Côte d'Ivoire. Peut-être aussi en Allemagne et au siège des Nations unies à New-York. RFI révélait la semaine dernière que les 49 soldats ivoiriens arrêtés à Bamako en juillet 2022 étaient bien arrivés au Mali sur demande du contingent allemand de la Minusma. RFI révélait aussi que ces soldats intervenaient sur un site géré, non pas par la mission onusienne, mais par son contingent allemand et par la société privée Sahel aviation service (SAS). S'il est désormais clair que les soldats ivoiriens n'ont pas tenté de renverser le gouvernement malien, le contrat liant la Côte d'Ivoire et cette société privée pose toujours de nombreuses questions.