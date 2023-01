Comment le Congo-Brazzaville compte accélérer sa transition numérique

Les autorités gouvernementales congolaises ont lancé mardi 24 janvier à Brazzaville, le Projet d’accélération de la transformation numérique (PATN). Il cible notamment les populations mal desservies par l’internet haut débit de l’hinterland.

Avec notre correspondant à Brazzaville, Loïcia Martial

Le PATN est prévu pour cinq ans. Il est financé à hauteur de 100 millions de dollars ou 55 milliards de FCFA par la Banque mondiale. Son directeur des infrastructures pour l’Afrique de l’ouest et du centre, Franz Dress-Gross, a fait le déplacement de la capitale congolaise pour le démarrage de ce projet.

« Le lancement du PATN constitue une étape cruciale de l’implication continue de la Banque mondiale dans la transformation numérique de la République du Congo », a-t-il affirmé.

Les missions assignées au PATN sont précisées par Seck Mangouani Francis, son coordonnateur : « Son premier objectif est d’accroitre l’accès des populations mal desservies à l’internet haut débit et le second est d’améliorer les capacités du gouvernement à fournir des services publics adaptés au numérique », a-t-il indiqué.

Selon le gouvernement, l’accélération de la transformation numérique est une réponse « urgente » aux besoins de développement socio-économique pour réduire la fracture numérique, la pauvreté et les disparités sociales. Ce projet doit également bénéficier dans un proche avenir d’autres financements soient 40 millions d’euros (plus de 26 milliards de FCFA) sous forme de don et de prêt de l’Union européenne (UE) et de la Banque européenne d’investissement (BEI).

