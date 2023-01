Afrique du Sud: comment le musicien The Kiffness fait sensation sur YouTube

Un artiste sud-africain fait sensation sur YouTube. The Kiffness cumule des millions de vues avec ses remix électro de chansons du monde entier trouvées sur internet. Sa dernière vidéo intitulée It's A Beautiful Day reprend un gospel chanté a cappella par un enfant jamaïcain. David Scott, dit « The Kiffness », est un Sud-Africain de 34 ans qui a profité des confinements du Covid-19 pour mettre à profit ses talents de musicien et de youtubeur. C'est depuis son studio de Plettenberg, sur la côte sud-africaine, qu'il évoque la recette de son succès.

Pour The Kiffness, tout commence par la découverte d'une bonne vidéo. Le Turc Bilal avec sa dabourka avait déjà fait le buzz, mais il allait changer de dimension grâce au remix de The Kiffness. La vidéo cumule 50 millions de vues. « C'est ma première vidéo virale, explique-t-il. Après celle-ci, les gens n'ont pas arrêté de me partager des vidéos pour me demander de les remixer. Quelqu'un m'a partagé une vidéo de chat pour savoir si je pouvais la remixer. Je n'avais aucune idée de ce que ça pourrait donner mais je l'ai fait et le rendu est bien meilleur que ce je pouvais imaginer ». Depuis ça, les chats font régulièrement partie de son répertoire.

Quand David Scott remixe une vidéo trouvée sur Internet, il contacte la personne pour partager les droits d'auteurs. Comme Rushawn, le petit Jamaïcain qui figure dans sa dernière vidéo. « J'étais dans une impasse, je ne connaissais que son prénom, raconte The Kiffness. Juste après avoir publié la vidéo, quelqu'un m'a contacté pour me dire qu'il connaissait cette personne et j'ai réussi à entrer en contact avec lui. On a réussi à faire en sorte que tout le monde soit payé ».

Puisqu'il aime aussi faire des vidéos avec des chats, et qu'il ne peut pas les rémunérer, The Kiffness a fait un don à la société protectrice des animaux.

« YouTube peut propulser votre production à travers le monde »

Row Weber, est le manager de The Kiffness et accompagne d’autres d'artistes. Il explique pourquoi certains se tournent vers YouTube. « C'est plutôt facile de communiquer avec un vaste réseau de personnes créatives et avec les gens qui aiment regarder des vidéos. S'échanger des vidéos, de la musique, est devenu très simple et c'est pour ça que Youtube, en sa capacité de géant numérique, peut propulser votre production à travers le monde », décrypte-t-il.

« Bien sûr, il y a toujours des failles que des gens peuvent utiliser pour enfreindre les droits d'auteur. Mais si vous avez fait le travail nécessaire pour encadrer et protéger votre musique, YouTube vous aidera. Et si vous avez atteint un certain succès, YouTube va vous contacter et vous envoyer une plaque qui certifie que vous avez 100 000 abonnés ou plus donc ils ont vraiment envie de travailler avec vous », conclut-il.

