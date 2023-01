Est de la RDC: des combats entre les forces armées et le M23 signalés dans le Masisi

En République démocratique du Congo (RDC), d’important combats sont signalés dans l’Ouest du territoire du Rutshuru (Est de la RDC). Des combats qui ont aussi gagné le territoire voisin du Masisi.

En République démocratique du Congo (RDC), le cessez-le-feu entre les rebelles du M23 et l’armée congolaise a à nouveau été mis à mal. Depuis plusieurs jours, d’important combats sont signalés dans l’Ouest du territoire du Rutshuru, dans la zone de Bambo et vers Kishishe (Est de la RDC). Des combats qui ont aussi gagné le territoire voisin du Masisi.

Après le Rutshuru, le Nyiragongo, c’est désormais un troisième territoire de la province du Nord-Kivu qui est donc touché par les combats contre le M23. Les affrontements entre les rebelles et les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) sont principalement localisés autour de Kitchanga.

Coupure d’un axe de circulation important pour le ravitaillement de Goma

Des violences qui ont provoqué une nouvelle fois d’importants mouvements de population et surtout qui ont entrainé la coupure de la route qui relie Saké à Butembo. Selon des sources locales et le baromètre du Kivu, qui est un groupe de veille sur la situation sécuritaire dans la région, le trafic est suspendu depuis ce 25 janvier 2023 au niveau de Burungu, un peu plus au sud de Kitchanga.

Cette interruption de la circulation, c’était l’une des inquiétudes des habitants de Goma et de la société civile du Nord-Kivu. En effet, cette route Butembo-Saké est un axe de ravitaillement important pour la capitale provinciale. D’autant plus depuis que les marchandises ne transitent plus du côté du Rutshuru, sur la fameuse route nationale 2, coupée quasiment non-stop depuis le mois d’octobre. Ce qui a notamment entrainé une augmentation des prix dans la ville de Goma.

