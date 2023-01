Le ministre rwandais des Affaires étrangères dénonce une «provocation de plus» de la RDC

Vincent Biruta s'est longuement exprimé devant les parlementaires, ce jeudi après-midi, pour discuter des relations diplomatiques avec les pays voisins et surtout avec la République démocratique du Congo.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Kigali, Lucie Mouillaud

Vincent Biruta est revenu sur les tirs lancés par son pays contre un avion d'attaque congolais, deux jours plus tôt, que les autorités rwandaises accusent d'avoir violé son espace aérien. Pour le chef de la diplomatie rwandaise, il s'agit une « provocation de plus », après deux autres incidents similaires ces trois derniers mois, destinée à « pousser son pays vers la guerre ». « Ils l’ont fait pour leurs propres raisons », dit-il encore.

Le ministre a affirmé une nouvelle fois que la RDC ne respecte pas les accords conclus le 23 novembre à Luanda. D’après lui, les autorités congolaises continuent de s’allier avec certains groupes armés dont les FDLR et aucune mesure n’a été prise pour le retour des réfugiés dans leur pays. Vincent Biruta dénonce également les violences contre les communautés rwandophones à l’est de la RDC, qu’il déclare passées sous silence par la communauté internationale. « Nous ne nous tairons jamais face à ce problème », affirme-t-il.

Enfin, Vincent Biruta appelle au respect de l’intégrité territoriale de tous les États. « Il est important de reconnaître la valeur de la souveraineté du Rwanda, et que cette souveraineté soit respectée et estimée. Et c’est aussi important que nous soyons prêts à la défendre. »

Mardi, les autorités congolaises avaient dans un communiqué démenti avoir violé l’espace aérien rwandais, et dénoncé les tirs visant leur avion de combat, une action « délibérée d’agression qui équivaut à un acte de guerre ».

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne