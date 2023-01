Nigeria: les nouveaux billets de banque seront-ils disponibles à temps?

Sur le marché principal de Lagos. De nombreux commerçants continueront en cas de problème à accepter les anciens nairas pour survivre. Du coup, les consommateurs continueront à les utiliser. REUTERS/Nyancho NwaNri

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le Nigeria et ses plus de deux cents millions d'habitants sont en route vers la présidentielle et les législatives prévues le 23 février, mais avant cela, voilà une autre date butoir : au 31 janvier, soit mardi prochain, officiellement, seule la nouvelle version des billets de 200, 500 et 1 000 nairas sera valable.