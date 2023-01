RDC: à Lubumbashi, l’enrôlement des électeurs a débuté

A Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga (sud-est de la RDC), l’identification et l’enrôlement des électeurs en vue des élections générales de 2023 a débuté. A cette occasion, le secrétaire exécutif de la Commission électorale nationale indépendante (Céni) a réaffirmé qu’il n’y aura pas de « glissement » des dates du scrutin.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Lubumbashi, Denise Mahého

En République démocratique du Congo (RDC), la Commission électorale nationale indépendante (Céni) assure que les élections générales auront bel et bien en décembre 2023. La Céni se veut ainsi rassurante malgré les difficultés rencontrées lors de la première phase du processus d’identification et d’enrôlement des électeurs dans la partie ouest du pays.

Le secrétaire exécutif de la Céni a fait cette déclaration ce mercredi 25 janvier 2023 à Lubumbashi lors du lancement par le Premier ministre de l’enrôlement des électeurs. Ce lancement - pour la zone sud et centre - a eu lieu au collège Imara de Lubumbashi. Gilbert Kalume, un habitant de la ville, sort du centre avec sourire : « Je suis muni de ma carte d’électeur. Ça n’a pas pris plus de quatre minutes. Et la qualité de la carte est bonne : mes identités ainsi que ma photo sont visibles. »

Mais beaucoup d’autres électeurs hésitent encore. Pour éviter d’avoir un faible taux de participation, à l’instar de celui de la zone ouest du pays (37,9%), les partis politiques se mobilisent pour la sensibilisation.

Dans le Haut-Katanga, plus de trois millions d’électeurs sont attendus

Pour sa part, le secrétaire exécutif de la Céni se veut rassurant quant à l’effectivité du processus électoral. « Je peux rassurer ici et garantir à tous les Congolais qu’il n’y aura pas de glissement, affirme ainsi Mabiku Totokani. Nous travaillons pour respecter notre calendrier. Et même s’il y a de petits problèmes, nous allons nous y mettre pour corriger cela rapidement. Les élections auront bel et bien lieu le 20 décembre 2023. Prenez cela pour acquis ».

Selon la Céni, plus de 3 millions d’électeurs sont attendus dans la province du Haut-Katanga. Et l’enrôlement va durer un mois.

►À lire aussi : RDC: début de l'enregistrement des électeurs congolais dans trois pays

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne