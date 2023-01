Centrafrique: la Coalition des patriotes pour le changement revendique une série d’attaques

En République centrafricaine (RCA), la Coalition des patriotes pour le changement (CPC) revendique une série d’attaques, depuis le 21 janvier 2023.

Selon plusieurs sources, la CPC aurait mené au moins quatre attaques, dans l’Ouest près du Cameroun et dans le Nord-Est près du Tchad. Des assauts contre les forces armées centrafricaines (Faca) et les paramilitaires russes du groupe Wagner.

Le mouvement armé pourrait profiter d’une période plus favorable pour être plus actif. « La période pluvieuse entrave nos mouvements. Mais en saison sèche, nous circulons librement », explique Aboubacar Sidik, porte-parole de la CPC.

Une déclaration qui pourrait expliquer les récentes attaques. Les rebelles ont revendiqué une embuscade le 25 janvier, à 20km de Gordil (Nord-Est du pays), contre des FACA et des paramilitaires russes. Le groupe dit avoir pris le dessus tout en reconnaissant deux morts et huit blessés.

Même type d’assaut, hier, contre Wagner, non loin du Tchad.

Une bonne source parle d'une troisième opération à la frontière camerounaise le 23 janvier, dans le village de Desson, où se trouve une base. Un militaire aurait été tué et des civils blessés.

Mais la plus grosse attaque aurait eu lieu le 21 janvier, à Béloko, 50 kilomètres plus au Sud. Cette base militaire est aussi un poste douanier stratégique où transitent marchandises et populations, avec d’importantes recettes pour l'administration.

Selon des sources locales, les rebelles auraient saccagé les lieux, incendiant des dizaines de véhicules, des biens, des stocks de carburant.

Un témoin parle de deux Russes et deux civils tués.

« Ça affecte l’économie. Qui va compenser les pertes ? » réagit le père Sylvain depuis Béloko. « La population vit dans la psychose. Il faut un dialogue pour débloquer la situation avec les rebelles », ajoute-t-il...

La CPC, elle, revendique cette offensive. « Nous avons pris des armes et des munitions », indique Aboubacar Sidik, qui reconnaît des dommages collatéraux. Quant aux dégâts matériels, il accuse les Russes d’avoir eux-mêmes provoqué les incendies. « C'est une manipulation », dit-il.

