Reportage

Les Tunisiens inquiets mais désabusés à la veille du second tour des élections législatives

Audio 03:53

La population tunisienne a vu son pouvoir d'achat plonger avec une inflation supérieure à 10% avec des pénuries sporadiques de produits comme le lait, l'huile ou la semoule. Marché de l'Ariana, Tunis, le 21 janvier 2023. AFP - FETHI BELAID

Texte par : Amira Souilem Suivre

Dimanche 29 janvier aura lieu le second tour des élections législatives en Tunisie. Le premier tour - qui avait attiré 8,8% des votants, chiffre ensuite revu par les autorités à 11,22 % - a eu lieu sur fond de crise économique intense. L’inflation annuelle a dépassé les 10 % le mois dernier, les denrées alimentaires sont non seulement de plus en plus chères, mais aussi de plus en plus rares. La contestation sociale monte dans le pays.