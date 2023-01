Madagascar: la tempête Cheneso ravive le débat sur le calendrier scolaire et la saison des pluies

Des sinistrés accueillis dans l'école du quartier 67 Hectares-Ankasina à Antananarivo, il y a un an, après les pluies torrentielles de la tempête tropicale mortelle Ana. AFP - RIJASOLO

A Madagascar, la tempête Cheneso, qui a fait seize morts, dix-neuf disparus et plus de 55 000 sinistrés selon un dernier bilan, ravive le débat sur la compatibilité entre le calendrier scolaire actuel et la saison des pluies. Plus de 5 300 élèves sont actuellement privés de cours, selon les autorités.