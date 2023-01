RDC: les autorités rappellent aux agents et cadres des douanes leur devoir d’exemplarité

En République démocratique du Congo, les autorités ont profité de la Journée internationale de la douane (26 janvier) pour rappeler aux professionnels du secteur leur devoir d’exemplarité et lutter ainsi contre les risques de corruption et de détournements.

Avec notre correspondant à Kinshasa, Kamanda wa Kamanda-Muzembe

Le 26 janvier, c’est la Journée internationale de la douane. En République démocratique du Congo (RDC), elle est célébrée sur fond de campagne de sensibilisation pour la prévention et la lutte contre la corruption et les détournements.

C’est ainsi une occasion pour le président de la République, Félix Tshisekedi, d’appeler les cadres et agents des douanes du pays à la conscience professionnelle.

« S’abstenir de poser des actes contraires aux valeurs éthiques »

C’est la première édition des textes de guide de bonne conduite à destination des agents des douanes. Une campagne de sensibilisation vient d’être mise en place pour accroître le rendement du personnel, lutter contre le détournement des recettes et contre la corruption de tous les acteurs des douanes.

Kawanda Blondine, directrice générale des douanes et accises, explique : « Le cahier spécial du président de la République, en termes hyper guide, a par ailleurs une résonance dans les milieux d’affaires congolais, lesquels sont invités – de même que toutes les parties prenantes œuvrant dans l’écosystème douanier – à s’abstenir de poser des actes contraires aux valeurs éthiques. »

« En appeler à la conscience patriotique »

Guylain Nyembo Bwiza, directeur de cabinet du président, demande, lui aussi, un comportement exemplaire et patriote : « Cette campagne est aussi l’occasion pour le président de la République d’en appeler à la conscience patriotique, pour lutter contre toutes les antivaleurs constatées dans la société en général et en particulier au sein de la Direction générale des douanes et accises. »

L’objectif est de permettre aux entreprises de déclarer les importations en toute transparence et à la Direction des douanes de faire un travail irréprochable.

