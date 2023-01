Côte d'Ivoire: Pascal Affi N'Guessan annonce une alliance entre le FPI et le RHDP

Dans ses vœux pour l’année 2023 prononcés ce samedi 28 janvier, Pascal Affi N'Guessan, président du Front populaire ivoirien (FPI) et ancien Premier ministre de Laurent Gbagbo, a annoncé que son parti conclura « prochainement » une alliance avec le RHDP au pouvoir.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Abidjan, Marine Jeannin

La décision n’a surpris personne. Le président du FPI Pascal Affi N'Guessan n’a pas cessé de s’afficher en public avec Simone Gbagbo et Charles Blé Goudé, mais il n’a jamais caché non plus son intention de rallier le RHDP, et l’annonce de leur union couvait depuis plusieurs mois.

C’est maintenant chose faite. Au cours de ses vœux de nouvel an 2023, prononcés devant les militants de son parti, l’ancien Premier ministre de Laurent Gbagbo a promis « une alliance pour dépasser nos antagonismes du passé ». La décision vise stratégiquement les élections municipales du mois d’octobre, mais aussi, a-t-il annoncé, à constituer « un tremplin pour la victoire commune en 2025 », date du prochain scrutin présidentiel.

Une victoire symbolique pour le RHDP, qui avait déjà bénéficié du ralliement de l'opposant Albert Toikeusse Mabri en septembre.

Les contours de l’alliance restent encore à préciser, mais selon un cadre du RHDP, chaque candidat aux municipales gardera bien son identité. Pascal Affi N'Guessan étant déjà conseiller régional à Bongouanou, le RHDP devra retirer son candidat à son profit dans cette localité.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne