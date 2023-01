L'enregistrement des électeurs prolongé de 25 jours en RDC: insuffisant, selon Lamuka, qui pointe d'autres problèmes

La République démocratique du Congo dans la fièvre électorale. L’opération d’enregistrement des électeurs lancée depuis décembre dernier pour un mois a été rallongée pour 25 jours supplémentaires. L’opération s’est étendue dans neuf autres provinces du centre et du sud-est. Hier vendredi, lors d’un point de presse à Kinshasa, la mission d’observation électorale de la coalition d’opposition Lamuka est restée critique.

La mission d’observation électorale de la coalition d’opposition Lamuka regrette la persistance de couacs et irrégularités, en dépit des recommandations et critiques formulées.

« Les problèmes multiples à résoudre pour enrôler tous les électeurs ne requièrent pas seulement une prolongation de 25 jours supplémentaires, ils nécessitent également la prise en compte de la qualité et du nombre de machines déployées ainsi que de la compétence du personnel affecté à ces opérations, explique Jean–Félix Nsenga, de la coordination des opérations électorales pour Lamuka, au micro de notre correspondant Pascal Mulegwa. Avec des machines sans alimentation continue en charge, sans cartes en nombre suffisant et sans un personnel bien formé, qualifié et motivé, on ne pourra qu’accompagner monsieur Kadima dans sa détermination à nous conduire à un nouvel hold-up électoral.

Nous exigeons qu’un audit soit diligenté sur la gestion en rapport avec tous les fonds décaissés en faveur de la Céni [Commission électorale nationale indépendante, NDLR] et des marchés conclus par elle. Nous demandons à la population congolaise de continuer à affluer massivement pour se faire enrôler afin d’imposer un vrai changement lors des élections du 20 décembre 2023. »

