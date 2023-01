Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov en terrain conquis en Érythrée

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, et son homologue éythréen Osman Saleh Mohammed, en conférence de presse, le 26 janvier 2023.

Une escale de dernière minute, jeudi, au terme de sa tournée africaine, dans le seul pays du continent à avoir voté contre la résolution condamnant la Russie pour son invasion de l'Ukraine, l'année dernière devant l'Assemblée générale de l'ONU. Il s'agissait donc d'une visite en terrain conquis.

Le régime opaque de l'Érythrée n'a pas lésiné sur les symboles à l'occasion de la visite de Serguei Lavrov. L'avion transportant le puissant chef de la diplomatie russe a atterri à Massaoua, une ville sur la mer Rouge qui intéresse la Russie pour son port et son aéroport. Un accord de coopération de cet ancien comptoir ottoman avec Sébastopol - en Crimée occupée, encore un symbole - a d'ailleurs été signé en janvier.

Accueilli par l'état-major et les plus proches collaborateurs du président Issayas Afewerki, Sergueï Lavrov a ensuite déposé des fleurs au pied d'une statue de Pouchkine érigée à Asmara, nombreux étant ceux qui accréditent l'idée que le poète russe avait un grand-père érythréen. Puis il est allé rencontrer le chef de l'État, dans une base militaire, dans les montagnes.

Bref, tout a été fait pour célébrer la grande proximité de Moscou et d'Asmara, dont « la position équilibrée et fondée sur des principes » sur l'Ukraine a été saluée. Parmi les sujets de discussion, il a été question de coopération militaire, notamment s'agissant des « capacités de défense » de l'Érythrée, c'est-à-dire des missiles sol-air. Et Sergueï Lavrov a remis une lettre d'invitation de Vladimir Poutine à son homologue érythréen, dont il espère la venue au sommet Russie-Afrique de Saint-Petersbourg, fin juillet.

