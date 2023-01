Bénin: un accident de la route meurtrier fait au moins une vingtaine de morts

Une route béninoise (image d'illustration) RFI/Delphine Bousquet

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Une collision très meurtrière est survenue entre un autocar et un camion ce dimanche 29 janvier dans le centre du pays. Le dernier bilan communiqué était de 20 morts et 22 blessés évacués à l’hôpital de la ville, un bilan encore provisoire. C’est l’un des accidents les plus meurtriers survenus sur les routes béninoises ces dernières années.