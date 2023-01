Burkina Faso: le gouvernement révèle une série d'avantages pour les VDP

Un recrutement de Volontaires pour la défense de patrie à Ouagadougou, le 16 novembre 2022 (image d'illustration). © Olympia de Maismont / AFP

Le gouvernement a dévoilé les avantages financiers et en nature accordés aux Volontaires pour la défense de la patrie. Selon le document signé par les ministres de la Défense et de l’Économie et des Finances, les Volontaires pour la défense de la patrie bénéficient de prime d’opération, d’alimentation, d’une prise en charge des soins de santé, entre autres.