Congo-B: Dave Mafoula plaide pour la libération de deux autres opposants

L'opposant Dave Mafoula animant une conférence de presse le 28 janvier 2023 à Brazzaville. © Loïcia Martial/RFI

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le plus jeune candidat à la présidentielle congolaise de 2021, Dave Mafoula, 39 ans, qui faisait sa rentrée politique samedi 28 janvier à Brazzaville, a demandé la libération des opposants Jean-Marie Michel Mokoko et André Okombi Salissa. Tous deux candidats malheureux au scrutin présidentiel de 2016, ils ont été jugés et condamnés à 20 ans de prison en 2018, pour atteinte à la sécurité intérieure de l’Etat.