Législatives en Tunisie: peu d'affluence dans les bureaux de vote à Tunis à la mi-journée

Le second tour des législatives se déroule, ce dimanche 29 janvier, en Tunisie. Les Tunisiens sont invités à élire 161 nouveaux députés. En fin de matinée, le taux de participation se situait à 4,71 % selon l’instance chargée de superviser le scrutin. Au premier tour, le taux de participation était d'un peu plus de 11 %.

Avec notre correspondante à Tunis, Amira Souilem

Il n'y a pas beaucoup d’engouement pour ce vote sur le terrain.

Gardée par des militaires en armes, l'école du Kram, dans la banlieue populaire de Tunis, attendait ce matin ses électeurs qui arrivent au compte-gouttes, au point que les assesseurs ont improvisé quelques passes de foot dans la cour.

Ce sont essentiellement des hommes, des hommes retraités, comme Abdelmajid, 70 ans, chauffeur à la retraite. « Voter, je vois cela comme un devoir, nous explique-t-il. Je viens parce que je considère cela comme un devoir, oui. Voter c’est ce qui nous permet de préserver notre pays. Depuis la révolution, je viens voter à tous les scrutins. »

Taïeb, 69 ans et ancien fonctionnaire, a voté sans grande conviction : « Je suis désespéré. Il n’y a plus d’horizon, pas d’avenir dans ce pays. On ne fait que reculer. C’est ce qui fait que j’ai poussé mes enfants à quitter la Tunisie. Moi, je suis vieux maintenant, je suis un retraité. À part espérer que ça finisse par aller mieux, on ne peut rien faire d’autre. »

Moi, je suis venu voter parce que je veux que notre pays se calme et se relève, qu’on se remette à travailler Tunisie: paroles d'électeurs, au micro de notre correspondante Amira Souilem

Les résultats préliminaires sont attendus pour le 1er février.

Un contexte économique difficile

Ce scrutin législatif est le premier depuis que Kaïs Saïed s'est octroyé les pleins pouvoirs constitutionnels en 2021, dans un contexte de blocages politiques et de crise covid. Résultat, les 161 députés auront des pouvoirs très limités en raison de la nouvelle Constitution voulue par le président, ce qui peut expliquer la faible participation dans un contexte de crise économique et sociale.

La population est davantage préoccupée par la crise économique qui frappe de plein fouet le pays que par la politique





La situation économique de la Tunisie est dramatique. L’inflation est supérieure à 10 %, le chômage dépasse les 15 % et les ménages subissent des pénuries sporadiques de produits de base comme le lait, le sucre, la semoule ou l’huile alimentaire. Selon les économistes, ces pénuries sont dues à des ruptures d'approvisionnement car l'État, qui a le monopole sur les produits de première nécessité, manque de liquidité pour les importer. Événement inattendu : la Libye, plongée dans le chaos depuis douze ans, a envoyé une centaine de camions remplis de produits de base à son voisin.

Une situation qui pousse les Tunisiens vers l’émigration : 32 000 personnes ont émigré clandestinement l’an dernier. Autre inquiétude : les négociations cruciales du pays avec le Fonds monétaire international, pour un prêt de 2 milliards de dollars piétinent depuis des mois. Dans un tel contexte de crise économique, la population qui a perdu confiance dans les politiques, ne se mobilise pas pour les élections.



Après ce scrutin, c’est l’élection d’une chambre haute appelée Conseil des régions qui devrait suivre, sans qu’aucune date n’ait encore été divulguée à ce stade.

Deuxième tour des élections législatives en Tunisie: dans un bureau de vote de la capitale, le 29 janvier 2023. REUTERS - ZOUBEIR SOUISSI

