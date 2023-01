Plus de 500 millions de dollars d'aide pour lutter contre la crise autour du Lac Tchad

Les environs du Lac Tchad sont régulièrement la cible d'attaques de terroristes, comme ici à Ngouboua, en avril 2015. AFP PHOTO / PHILIPPE DESMAZES

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Les Etats riverains du lac Tchad et des donateurs internationaux ont annoncé une aide pour protéger des millions de civils menacés dans cette région par les groupes armés jihadistes. « Les Etats membres et les donateurs institutionnels ont annoncé l'octroi de plus de 500 millions de dollars » à la crise dans la région, indique un communiqué transmis ce vendredi à l'AFP, après une réunion en début de semaine à Niamey, au Niger.