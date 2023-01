RDC: silence médiatique des journalistes de la province du Kwango

Silence médiatique pour les médias dans la province du Kwango pendant trois jours depuis ce vendredi. La décision de l'Union nationale de la presse du Congo, section de Kwango, a été prise pour dénoncer les pressions dont sont la cible les journalistes dans cette partie du pays alors que débute une année électorale.

Quasiment plus d’informations au Kwango depuis vendredi : à la télé, à la radio, dans la presse écrite, mais aussi sur les réseaux sociaux… Alors qu’une intense période électorale commence, Georges Kilunga, de l'Union nationale de la presse du Congo, section de Kwango, a voulu dénoncer les pressions que subissent les médias de certaines autorités.

« Nous savons que nous sommes pendant une année ou une période électorale, c’est pour ça que nous avons pensé qu’il fallait commencer dès maintenant. Parce que, les autorités, quand elles viennent, c’est pour gêner nos activités. C’est comme ça que nous avons pensé les punir, pendant trois jours nous n’allons pas émettre, quel que soit leurs communiqués, leurs interventions, ça ne va pas passer à l’antenne. Comme ça, ça va peut-être les instruire. »

Et parmi les journalistes du Kwango, victimes de ces pressions, il y a Emile Yimbu. « Moi-même qui vous parle, j’ai fait l’objet de plusieurs arrestations farfelues, sans raison et sans cause, de la part de certaines autorités de la province du Kwango. En 2020, j’étais en train de mener une enquête, j’ai été arrêté par les services de renseignements. Mais on a aussi eu d’autres cas. Des journalistes ont été bastonnés tout récemment. L’un de nos confrères a été arrêté et il a été déshabillé. Ce n’est pas normal. »

Un mouvement qui selon Georges Kilunga a été suivi a près de 88% pour le premier jour, vendredi.

