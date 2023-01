Gabon: dans un message politique fort, l'Église catholique exige la vérité des urnes

Les évêques du Gabon réunis en Assemblée générale durant 6 jours ont publié dimanche une déclaration politique très forte à quelques mois des élections présidentielle, législatives et locales dans le pays. Il faut la vérité des urnes en 2023, ont-ils exigé. La déclaration a été rendu publique au terme d’une messe à la paroisse Saint Pierre située à un jet de pierre du palais présidentiel.

Avec notre correspondant à Libreville, Yves-Laurent Goma

La photo était extraordinaire dimanche matin dans la paroisse Saint Pierre. Sur le podium, tous les évêques du Gabon. En face, presque tout le gouvernement, des membres de la société civile, des candidats déclarés à la prochaine élection présidentielle et naturellement les fidèles et de nombreux journalistes.

Dans son homélie, le président de la conférence épiscopale du Gabon, Mgr Jean Vincent Ondo Eyene a résumé le message de l’Eglise à la classe politique. « Je voudrais vous mettre en garde contre la démesure et l’idolâtrie du pouvoir. A quoi sert vraiment de gagner une élection si les droits fondamentaux de la personne et le salut des âmes sont compromis, vendus aux hypothéqués ? A quoi sert de vouloir même gagner les élections si ce n'est pas pour servir les Gabonais et permettre au Gabon de se développer ? »

Ancien Premier ministre et candidat déclaré à la prochaine élection présidentielle, Raymond Ndong Sima applaudit le message de l’Eglise. « C'est précisément ce qu'on attend de l'Église, c'est à dire qu'elle dise ce que la conscience chrétienne recommande de faire. » Même satisfecit du côté de la société civile. Marcel Libama, syndicaliste. « C'était un message pour sortir notre pays du cycle des affrontements, des morts, des pillages et autres. »

Le gouvernement n’a pas souhaité réagir.

