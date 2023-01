Reportage

Procès du 28-septembre en Guinée: le gendarme Blaise Goumou maintient sa version des faits

Des accusés du procès du massacre du 28 septembre 2009 en Guinée devant leurs juges, le 28 septembre 2022. AFP - CELLOU BINANI

Texte par : RFI

Au procès du massacre du stade de Conakry, ce lundi 30 janvier, Blaise Goumou comparaissait pour la deuxième fois. Le gendarme faisait partie, à l’époque des faits, des services spéciaux dirigés par Moussa Tiegboro Camara. Il est accusé d’avoir participé à la répression sanglante du meeting de l’opposition, organisé le 28 septembre 2009, qui a fait plus de 150 morts et plus d’une centaine de femmes violées.