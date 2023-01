Sénégal: deux sculpteurs interpellent sur l’écologie avec un lion géant en plastiques

Mamady Kanté, un sculpteur friand de papier mâché

En plus du métal et des matériaux de récupération, le sculpteur guinéen Mamady Kanté s’est spécialisé dans le papier mâché. C’est lors de ses études à l’ISAG, l’Institut supérieur des arts de Guinée, qu’il a découvert cette matière originale. « Je faisais d’abord le bois à l’école, l’argile et tout, explique-t-il. Et quand on a fini l’école, je n’avais plus de matériel avec le bois pour couper, l’argile il fallait chercher très loin. Et on avait fait un cours de papier mâché à l’école, en quatrième année et en cinquième année, mais après je me suis dit pourquoi je me torture comme cela alors qu’il y a des trucs autour de moi ? Je peux chercher autour de moi et je l’ai fait (rires). Donc voilà, je l’ai développé au fil du temps. […] La matière, en tout cas, ça me plait : dans la création ça me donne beaucoup de liberté. On peut mettre de la couleur aussi mais moi je n’aime pas mettre de la couleur sur mes œuvres. J’aime beaucoup utiliser une couleur unique, l’indigo, le bleu, pour faire de la peinture ».