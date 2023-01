Burkina Faso: au moins treize personnes tuées lors d’une attaque dans la région du Sahel

Selon l’état-major de l’armée, une attaque menée par des « éléments résiduels des groupes armés » a fait au moins treize morts dans le nord du Burkina Faso lundi 30 janvier.

L’attaque s’est produite lundi après-midi dans la région du Sahel, au nord du Burkina, d’après un communiqué de l’armée publié mardi. Ce document évoque une « attaque terroriste » contre des gendarmes et des Volontaires pour la défense de la patrie, les supplétifs de l’armée burkinabè, en poste à Falagountou, une localité située non loin de la frontière avec le Niger.

Pour l’état-major, les auteurs de l’attaque sont des « éléments résiduels des groupes armés » qui « ont entrepris de s'en prendre aveuglément aux populations » après avoir été « défaits il y a quelques semaines par les forces engagées dans la reconquête du territoire national ». L’armée précise qu’une « quinzaine de corps de terroristes ont été retrouvés lors des opérations de ratissage. »

Un mois de janvier meurtrier

Jeudi 25 janvier, au moins une dizaine de civils ont été tués lors de deux attaques à Dassa, dans le centre-ouest du Burkina, à environ 140 kilomètres de Ouagadougou. Une semaine plus tôt, le nord du pays subissait une série d’attaques meurtrières. L'état-major de l'armée appelle ce mardi « les populations à ne pas se laisser décourager par un ennemi aux abois et à se mobiliser plus que jamais derrière les Forces de défense et de sécurité et les VDP engagés dans la reconquête du territoire ».

(avec AFP)

