Cameroun: condamnation de Edgar Alain Mebe Ngo'o, ancien ministre de la Défense

Des sommets de l'État à la descente aux enfers

Avec notre correspondant à Yaoundé, Polycarpe Essomba

Edgar Alain Mebe Ngo'o en est intimement persuadé, il est une victime de luttes de pouvoir qui se jouent à Yaoundé dans l'ombre du président Paul Biya. Aujourd'hui âgé de 66 ans, il aura, après une carrière dans la Préfectorale, passé le tiers de sa vie à de hautes fonctions, proche, voire très proche du président de la République.

D'abord comme directeur du cabinet civil pendant 7 temps, ensuite et respectivement comme patron de la police et le ministre de la Défense. C'est dans ce ministère qu'il va se construire, aux yeux de l'opinion, la stature de potentiel dauphin du président Biya. En privé, Edgar Alain Mebe Ngo'o s'en défend, clamant invariablement sa fidélité et sa loyauté à celui qu'il considère comme son père. Mais rien n'y fait. Il est perçu comme concentrant trop de pouvoir et d'influence pour ne pas y songer, même secrètement.

Mais c'est là aussi qu'il se fait une foule d'ennemis au sein même du sérail, lorsque finalement, il est sorti du gouvernement en 2018, beaucoup s'étonnent de cette infortune, mais peu se doutent que vient de commencer pour lui une véritable descente aux enfers. Le principal concerné se savait cependant lui-même dans le viseur de ses adversaires. Comme il l'a confié au tribunal, il avait notamment dit qu'un de ses anciens collègues toujours aux affaires avaient juré sa perte.