RDC: à Ndolo, les fidèles au rendez-vous pour la grande messe du pape François

Le pape François, arrivé en République Démocratique du Congo hier mardi, a eu des mots très forts pour dénoncer ce qu’il a appelé un colonialisme économique, et a fustigé la prédation des ressources alors que les populations souffrent. Et ce mercredi matin, il célèbre une grande messe à l’aéroport Ndolo. Un moment très attendu des fidèles congolais.

Publicité Lire la suite

avec nos envoyées spéciales à Kinshasa, Véronique Gaymard et Alice Mesnard

L’ambiance est déjà bien installée ce matin, un animateur chauffe la foule et les chorales sont déjà en place avec 700 choristes. Des chants religieux et de la rumba congolaise…

L’aéroport de Ndolo a été aménagé en une immense cathédrale à ciel ouvert où un million de personnes sont attendues. Une veillée s’est déroulée en fin de journée hier avec des prières et des chants. Le gouvernement a décrété ce mercredi matin férié et les écoles seront fermées toute la journée. Des milliers de policiers, de militaires et de membres de la garde républicaine ont été déployés sur tout le parcours du pape François et sur le site de l'aéroport.

► À lire aussi : à Kinshasa, le pape François dénonce le «colonialisme économique» qui «se déchaîne» en Afrique

Ce matin, la foule est bien au rendez-vous et continue à arriver. Ils sont des milliers à prendre place pour tenter d’apercevoir le pape. Des fidèles dont beaucoup arborent drapeaux, tee-shirts, robes ou pagnes à l’effigie du pape. Ils nous racontent avoir passé la nuit ici, certains n’ont pas mangé mais estiment que tout vaut cette attente de la bénédiction du souverain pontife.

#RDC #Pape #François à #Kinshasa très attendu à #Ndolo où la foule est impatiente d’entendre son homélie, les chorales sont en place et on danse pic.twitter.com/YQqNLlljY3 — Gaymard Veronique (@GaymardV) February 1, 2023

Un message de paix et de réconfort

Ils attendent du pape un message de réconfort, qui leur donnera l’énergie d’aller de l’avant. Le pape dans son premier discours hier a appelé à cesser d’étouffer l’Afrique et de l’exploiter, les fidèles ici à Ndolo attendent un message de paix, de réconfort : auprès des plus pauvres et auprès des populations qui subissent le conflit dans l’est du pays avec de nouvelles attaques en Ituri au Nord et Sud-Kivu. Ils souhaitent qu’il appelle les gouvernants, les groupes armés qui sévissent dans l’est et les pays voisins, à la paix et la réconciliation. Et en cette année électorale, ils attendent aussi un message de bon déroulement des élections.

► À lire aussi : En RDC, la visite du pape François suscite de nombreuses attentes

RDC, aéroport de Ndolo à Kinshasa: prières en attendant l'arrivée du pape qui va célébrer ce mercredi matin une messe géante à laquelle près d'un million de personnes sont attendues. REUTERS - LUC GNAGO

► À lire aussi : à Kinshasa, le pape François dénonce le «colonialisme économique» qui «se déchaîne» en Afrique

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne