RDC: manifestation à Bukavu contre la force régionale de l'EAC

Des acteurs de la société civile du Sud-Kivu ont manifesté mercredi 1er février à Bukavu contre la présence de la force régionale de la Communauté d'Afrique de l'Est (EAC). Ils estiment que cette force ne parvient pas jusque-là à remplir sa mission : rétablir la sécurité dans l'est de la République démocratique du Congo.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Bukavu, William Basimike

Pancartes et calicots avec des messages appelant à la paix, ces habitants du Sud-Kivu sont venus manifester leur colère à la place de l’Indépendance de Bukavu.

Constant Koko Mudekereza, la cinquantaine, exprime sa désolation : « Nous pensons que la East African Community se comporte en une M23 bis parce que là où le M23 est chassé, la Communauté des Etats d’Afrique de l’Est vient protéger ce secteur et empêche nos forces armées d’y entrer ! Et nous sommes malheureux par rapport à la Francophonie qui se tait et qui ne dit rien, l’Union africaine qui se tait et qui ne dit rien ! »

D’autres manifestants brandissaient des photos du président russe Vladimir Poutine. L’un d’eux, Bamba Jah Galy : « J’ai constaté que ceux qui nous font la guerre sont certains membres du Conseil de sécurité des Nations unies, en l’occurrence la France, l’Angleterre, et les États-Unis. Par conséquent, il faudrait que l’on change de partenaires parce que nous avons constaté que ce sont des hypocrites. Il faudrait qu’actuellement, nous entretenions des bonnes relations avec la Russie qui n’a jamais participé au pillage. »

Aussi, les manifestants accusent la mission de l’ONU en RDC Monusco d’« inaction », ils ont appelé le secrétaire général de l’ONU à revoir l'objectif de ces soldats, et à sanctionner le Rwanda pour son soutien à la rébellion du M23.

La société civile du Sud-Kivu promet d’intensifier les manifestations jusqu’à ce que ces revendications soient prises en compte.

► À lire aussi En RDC, une manifestation contre la présence de l'EAC dégénère à Goma

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne