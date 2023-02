Bénin: le gouvernement fait le point sur l'accident de la route meurtrier et promet des mesures

Suite au grave accident survenu dimanche dernier entre un bus et un camion au Bénin, le gouvernement a confirmé ce mercredi à l’issue du conseil des ministres, le bilan de 20 morts enregistrés le jour du drame. Il a aussi annoncé des mesures radicales pour lutter contre les dérives sur les routes béninoises.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Cotonou, Jean-Luc Aplogan

Sur les causes de l’accident, les premiers rapports mettent en cause le conducteur du bus. Des enquêtes sont en cours et quatre responsables de la compagnie de transport propriétaire du bus sont en garde à vue.

Ils sont entendus par une commission d’enquête qui devrait rendre ses conclusions dans 8 jours. Le gouvernement ordonne au garde des Sceaux de s’en servir pour engager des poursuites appropriées.

Sur la base des rapports des services de l’Etat, le conseil des ministres tenu ce mercredi précise les circonstances de la collision frontale et meurtrière. Il y a eu avant le choc fatal, éclatement du pneu avant gauche du bus. Selon le récit du gouvernement, le conducteur roulait à vive allure.

Détail saisissant, le même jour et peu avant l’accident à la sortie de la ville de Parakou, ledit conducteur a été verbalisé pour excès de vitesse.

Premières mesures annoncées, l’intensification des contrôles routiers. Patrice Talon demande d’accélérer les réformes en cours, la professionnalisation du secteur des transports, l’obligation de mettre désormais sur les routes des véhicules aux normes et l’adoption prochaine du plan national de sécurité routière.

► A lire aussi : Bénin: mise en place d'une cellule de crise après un accident de la route meurtrier

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne