Législatives en Tunisie: un mouvement proche du président revendique la victoire

Audio 01:25

Le président tunisien Kaïs Saïed, photographié lors des élections législatives à Tunis, le 17 décembre 2022. AP - Slim Abid

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Alors que les résultats préliminaires des législatives ont été rendus publics lundi, il reste encore difficile de voir clair sur la coloration politique de la nouvelle Assemblée. Les candidats ont concouru cette fois-ci à titre individuel et non sous la bannière d’un parti. Du moins sur le bulletin de vote. Car plusieurs partis ou mouvements revendiquent des sièges c’est le cas du mouvement dit du 25 juillet - en référence à la date à laquelle Kaïs Saïed s’est emparé des pleins pouvoirs en 2021. Ce groupe dit être la première force politique du nouvel hémicycle et compte bien s’imposer face aux courants concurrents.