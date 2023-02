L'ONUDC alerte sur le trafic de faux médicaments en Afrique de l'Ouest

Le trafic de faux médicaments est un vrai problème en Afrique de l'Ouest (photo d'illustration). ISSOUF SANOGO / AFP

Texte par : RFI Suivre 1 mn

L’affaire des sirops toxiques contre la toux avait fait scandale en Gambie en octobre dernier. Cela illustre un phénomène alarmant en Afrique de l’ouest : selon un rapport de l’ONUDC publié mardi, au moins 605 tonnes de produits médicaux falsifiés ou de qualité inférieure ont été saisies entre 2017 et 2021 dans la région. L’office de l’ONU contre la drogue et le crime met l’accent sur cinq pays du Sahel : Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Tchad et Niger.