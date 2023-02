Procès du 28-Septembre en Guinée: le colonel Blaise Goumou garde sa ligne de défense

Vue générale montrant l'intérieur du nouveau palais de justice de Conakry le 28 septembre 2022 lors de l'ouverture du procès des massacres du 28 septembre 2009. AFP - CELLOU BINANI

En Guinée, ce 1er février 2023, le colonel Blaise Goumou a été appelé une cinquième fois à la barre dans le procès des massacres du 28 septembre 2009, qui avait fait plus de 150 morts à Conakry. Il a été « précis, clair et cohérent » dans ses réponses, selon un de ses avocats. Alors que pour l’un des avocats de la partie civile, celui qui était officier de gendarmerie et ancien procureur militaire à l’époque des faits a multiplié les « contre-vérités ». Compte-rendu.