À Alger, un forum «Notre Futur-Dialogues Afrique-Europe» centré sur les enjeux climatiques

Alger accueille du 3 au 5 février la troisième étape du forum «Notre Futur-Dialogues Afrique-Europe». Les trois jours de tables rondes et de conférences seront centrés sur le thème « Ensemble pour la nature ».

Après Johannesburg et Yaoundé, c'est au tour d'Alger d'accueillir le forum « Notre Futur-Dialogues Afrique-Europe » à partir de ce 3 février 2023. Au programme, trois jours de tables rondes et de conférences, où se succéderont blogueurs, architectes, entrepreneurs et activistes pour échanger sur notre planète de demain.

Organisé par l'Institut français, ce forum s'inscrit dans le sillage du « Nouveau Sommet Afrique-France » à Montpellier. Il y a deux ans, il était question d'appuyer la société civile africaine pour construire un nouveau partenariat. Pour cette troisième édition, la France veut poursuivre le dialogue sur le continent, cette fois-ci sur la thématique du climat.

« Ensemble pour la nature », thème de cette troisième étape

Produire et consommer mieux, habiter le monde, et s’engager ensemble. Voici les quatre thèmes qui seront abordés lors du forum. L'objectif est de sensibiliser les citoyens aux conséquences environnementales de nos modes de vie. A commencer par le gaspillage alimentaire, responsable du rejet de plus de 3 gigatonnes de gaz à effet de serre par an, et ce alors que 100 millions de personnes sont confrontées à l'insécurité alimentaire en Afrique, selon l'ONU.

Pour montrer l'importance du recyclage, des étudiants de l'École supérieure d'hôtellerie et de restauration d'Alger organisent une collecte de déchets sur la plage d'Alger dès ce vendredi matin. Ce 4 février, dans l'après-midi, des personnalités du monde associatif débattront des solutions contre la fast-fashion : ces vêtements vite achetés, vite jetés, qui finissent pour la plupart dans des décharges sur le continent.

L'habitat de demain

De la consommation à l'habitation : le forum Notre Futur pose également la question de l'habitat de demain. Pour l'architecte sénégalaise, Mamy Tall, l'un des invités, il faut privilégier des constructions traditionnelles en harmonie avec leur environnement, alors que la tendance est aux maisons en béton avec climatisation.

Enfin, les solutions à la désertification ou aux pénuries d'eau intéresseront particulièrement l'Algérie, le pays hôte. Pays dont la ministre de l'Environnement doit ouvrir la rencontre.

