Est de la RD Congo: les combats entre l’armée et le M23 proches de Sake

Les combats entre l’armée et la rébellion du M23 se concentrent sur la route qui relie Sake à Butembo, non loin de Goma, capitale de la province du Nord-Kivu. La situation dans l’Est de la RDC sera au cœur d’un sommet de chefs d’État de la communauté est-africaine (EAC) prévu ce samedi 4 février, à Bujumbura. Sont notamment attendus le président congolais Félix Tshisekedi et celui du Rwanda Paul Kagame, qui ne se sont plus rencontrés depuis septembre.

Publicité Lire la suite

Dans l’Est de la République démocratique du Congo (RDC), les combats entre les Forces armées de la RDC (FARDC) et le M23 se concentrent sur la route qui relie Sake à Butembo. Plus précisément la ligne de front se trouve ce vendredi à une trentaine de kilomètres au nord de Sake.

Pour beaucoup d’analystes, cette localité est la prochaine cible de la rébellion. En effet, la prise de cette importante ville permettrait d’isoler totalement Goma, la capitale du Nord-Kivu. Un scénario que redoute notamment la société civile qui met en avant les difficultés d’approvisionnement et qui alerte sur la crise humanitaire en cours dans la province.

Chaque mouvement de la ligne de front s’accompagne d’importants déplacements de populations. Les villages à l’entrée du Masisi se vident, explique un responsable de la société civile et actuellement il n’y a quasiment pas d’assistance pour ces déplacés de plus en plus nombreux, ajoute-il.

► A lire aussi : RDC: la cheffe de mission de MSF «s’attend encore à des déplacements de population» au Nord-Kivu

Ce 3 février, la Monusco, la mission de l’ONU dans le pays, a annoncé qu’elle allait sécuriser un convoi qui doit partir de Goma pour atteindre Kitshanga, dont les rebelles se sont emparés la semaine dernière. Objectif : apporter de la nourriture et des fournitures médicales aux déplacés qui ont trouvé refuge dans et autour de la base des Nations unies.

Félix Tshisekedi et Paul Kagame attendus à un sommet à Bujumbura

La situation à l’est de la RD Congo sera au cœur d’un sommet de chefs d’État de la communauté est-africaine (EAC) prévu ce samedi 4 février 2023, à Bujumbura au Burundi. Sont attendus tous les présidents de la région, dont le Congolais Félix Tshisekedi et le Rwandais Paul Kagame, qui ne se sont plus rencontrés depuis septembre 2022 à New York.

Les deux pays sont en crise depuis le retour de la rébellion armée du M23 dans le Nord-Kivu, il y a plus d’un an. Un processus signé à Luanda en novembre devait parvenir à un cessez-le-feu et à un retrait des rebelles des zones occupées. Ce qui n’est pas du tout le cas aujourd’hui.

Le cessez-le-feu entre le M23 et les FARDC, qui tenait encore un peu, a totalement volé en éclat pendant le mois de janvier alors que la rébellion a atteint après le Rutshuru, le territoire du Masisi.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne