Le Bénin expulse un ressortissant belge condamné par le passé recruter des jihadistes

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet), à Cotonou, au Bénin.

Interpellé mardi à Tourou dans le nord du Bénin, il a été gardé à vue puis présenté au procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet).

Avec notre correspondant à Cotonou, Jean-Luc Aplogan

La justice béninoise a ordonné ce vendredi l’expulsion immédiate d’un ressortissant belge condamné dans son pays en 2016 pour « recrutement de jihadistes ».

Jean-Louis Denis, surnommé « Denis Le soumis », ressortissant belge de 49 ans, a été présenté au procureur spécial de la Criet vendredi.

Selon nos sources, Mario Metonou a ordonné qu’il soit expulsé dès vendredi soir au regard de ses antécédents, c'est-à-dire sa condamnation par la justice belge pour l'envoi de jeunes musulmans dans les rangs de combattants jihadistes en Syrie.

Sauf que l’intéressé, arrivé au Bénin avec Ethiopian Airlines, avait un billet retour de ladite compagnie. Malheureusement, Ethiopian n’a pas de rotation vendredi au départ de Cotonou. « Il partira le plus tôt possible », nous confie une source proche du dossier. Denis Le soumis aurait déclaré au cours de ses nombreuses auditions être venu au Bénin pour prospecter et installer un projet agricole d’envergure.

Il a même eu le temps de visiter plusieurs domaines à Kétou au sud, Dassa au centre et Parakou au nord. Il sera interpelé à Tourou non loin de Parakou pour excès de vitesse du véhicule qui le transportait. Selon nos informations, cours de son audition, il n’a pu apporter la preuve du financement de son ambitieux projet agricole.

