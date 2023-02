Niger: des civils maliens tués par des hommes armés non loin de la frontière malienne

Au moins 18 personnes ont été tuées mercredi dernier par des hommes armés dans la zone d'garek. Les victimes sont des réfugiés maliens qui fuyaient les combats entre groupes jihadistes rivaux non loin de la bourgade malienne de Tamalate.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Niamey, Moussa Kaka

Des nouvelles en provenance de la zone d'Égarek située à 17 kilomètres à l'ouest de la préfecture de Tillia confirment l'information. Des assaillants non identifiés à moto s'en sont pris au campement de réfugiés daoussak maliens en territoire nigérien. Une dizaine de personnes ont été massacrées et leurs animaux emportés.

Des sources bien informées ces massacres pourraient être des représailles suite à la neutralisation dans des bombardements aériens des forces nigériennes et françaises de plusieurs hauts cadres de l'État islamique au Grand Sahara (EIGS). Le 24 janvier dernier, l'émir Abou Ali, de la Wilaya du Sahel, son adjoint Bawa Wodi et plusieurs autres lieutenants ont été neutralisés à la frontiere nigérienne. Le grand chef Perodji de la katiba de Daech a lui échappé de justesse à ces frappes. Quant à Petit Chafori, le redoutable chef jihadiste responsable de la mort des soldats américains et nigériens à Tongo Tongo, il a été tué lors des combats entre groupes jihadistes rivaux dans la vallée malienne de Tamalate.

Depuis plusieurs semaines, les forces spéciales nigériennes et françaises mettent la pression sur les groupes jihadistes le long de la frontière nigéro-malienne.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne