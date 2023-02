Ouganda: l’artiste Eddy Kenzo nominé aux prestigieux Grammy Awards

Des membres de Ghetto Kids, un groupe de danse de premier plan en Ouganda, en répétition avec l’artiste Eddy Kenzo (C), à Makindye, une banlieue de Kampala, le 20 janvier 2023.

Il est Ougandais, il a 33 ans, il s’appelle Eddy Kenzo. Ce chanteur fait partie des nominés aux prestigieux Grammy Awards qui vont se tenir ce week-end à Los Angeles. Il a été selectionné dans la catégorie Musiques du Monde.

Les Grammy Awards c’est l’équivalent des Victoires de la Musique en France. Elles sont décernées tous les ans, depuis la fin des années 50. Eddy Kenzo est le premier chanteur ougandais nommé pour ces prestigieuse récompenses.

Eddy Kenzo est un garçon qui revient de loin …Son enfance a été jalonnée de drames… Il a perdu ses deux parents alors qu’il n’avait pas 5 ans… Adolescent , il a dormi dans les rues de Kampala, souvent le ventre vide, mais il a une passion: la musique et surtout de la persévérance qui lui permettra de rassembler des fonds pour sortir, en 2008, une première chanson. Cependant, le succès ne viendra que six ans plus tard, avec Sitya Loss, un titre entrainant dans lequel il évoque justement son enfance difficile.

Avec cette nomination aux Grammy Awards, Eddy Kenzo passe donc un nouveau cap… Il a été sélectionné avec Guimme Love, un titre qu’il a enregistré avec l'Américain Matt B.

Malgré le succès, Eddy Kenzo continue, dans son studio de Kampala, à former les jeunes des bidonvilles à développer leurs talents musicaux.

Et pas question, pour lui, de se mettre à chanter en anglais.

« Je veux continuer à m’exprimer dans ma langue natale, afin de promouvoir ma culture à travers la musique », explique-t-il.

C’est en me souvenant de cette période que j’ai décidé d’aller à la rencontre des enfants des ghettos, des bidonvilles. Je leur apprends plusieurs disciplines artistiques […] Ils apprennent la danse, la musique, le football… Eddy Kenzo Edmond Sadaka

