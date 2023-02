Soudan du Sud: près d’un millier de religieux rassemblés pour écouter le pape François

Arrivé, vendredi 3 février, à Juba, le pape François poursuit sa visite au Soudan du Sud. Il est dans la capitale du plus jeune pays au monde jusqu’à dimanche pour un « pèlerinage œcuménique pour la paix ». Après ses rencontres avec les dirigeants du pays, vendredi, il s’est adressé, ce samedi 4 février matin, aux membres du clergé. Près d’un millier de religieux se sont rassemblés dans la cathédrale Sainte Thérèse pour écouter le Saint-Père.

Avec notre correspondante à Juba, Florence Miettaux

Venus des diocèses du Soudan du Sud mais aussi du Soudan, les religieux ont attendu patiemment l’arrivée du pape François au son des chants du chœur de l’Église.

Sœur Mary George fait partie du diocèse de Malakal, dans le nord-est du pays, et travaille avec les réfugiés sud-soudanais au Soudan: « C’est vraiment l’Église qui œuvre à l’unité et à la paix, qui tente de donner de l’espoir aux gens. Moi qui travaille avec les réfugiés, notre espoir c’est que la venue du pape nous unisse et amène la paix, la stabilité dans notre pays, pour permettre aux réfugiés de rentrer chez eux, plutôt que de rester dans les camps où ils sont, depuis dix ans. »

Harmonie

Dans son discours, le pape a donné des conseils aux religieux pour encourager l’harmonie, au sein de la société mais aussi au sein de l’Église.

« Nous ne devons jamais exercer le ministère en recherchant le prestige religieux et social, mais en marchant au milieu et ensemble, en apprenant à écouter et à dialoguer », a déclaré le pape François.

« Le message que le pape nous a adressé, aujourd’hui, nous les prêtres et les évêques, tous les religieux et les chrétiens, c’est d’aller de maison en maison pour prêcher la paix et l’évangélisation », nous dit, de son côté, le père Victor Roba Bartolomew qui officie à la paroisse Sainte Thérèse.

« Unir les gens »

Le séminariste Peter Gatkuoth Nhial a lui aussi assisté au discours: « L’Église s’est vraiment battue pour la paix au Soudan du Sud, pour unir les gens, pour qu’ils ne perdent pas espoir et pour qu’ils prient ensemble. Même s’il y a des problèmes dans notre nation, il faut que les gens se réunissent et comprennent que nous sommes tous les enfants d’un seul père. »

Démonstration d’unité, le pape François va être rejoint, ce samedi soir, par les deux autres hommes d’Église qui l’accompagnent dans ce pèlerinage pour la paix au Soudan du Sud. Avec l’archevêque de Canterbury et le modérateur de l’église d’Écosse, une prière œcuménique aura lieu au mausolée de John Garang.

