Gabon: le ministre de l'Intérieur désigne les membres de l'opposition qui siégeront au CGE

Au Gabon, L’opposition n’étant pas parvenue à un consensus pour désigner les neuf membres qui doivent participer aux côtés des neuf autres membres de la majorité à l’élection du président du CGE (Centre gabonais des élections), le ministre de l'Intérieur a donc choisi des noms parmi les listes soumises par les différentes coalitions de l’opposition.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Libreville, Yves-Laurent Goma

Les différentes plateformes de l’opposition qui ont soumis des listes ne se sont pas encore réunies pour réagir au choix fait par le ministre de l’Intérieur Lambert-Noël Matha. Mais individuellement les critiques fusent. « En choisissant de désigner les représentants de l'opposition, le ministre de l'Intérieur viole le code électoral et se rend coupable d'un excès de pouvoir », a réagi Jean Gaspard Ntoutoume Ayi.

Contestation

Clay Martial Obame porte-parole du CORP, une coalition de l’opposition, va contester la présence de Pierre Claver Maganga Moussavou dans une commission parce qu’il est candidat déclaré à l’élection présidentielle.

Installation le 10 février

Le ministre de l’Intérieur veut aller vite. Selon le chronogramme publié le samedi 4 février, toutes les personnes retenues seront installées dans leurs fonctions ce dimanche. Les candidats au poste de président du Centre gabonais des élections (CGE) doivent faire acte de candidature entre lundi et mercredi. Jeudi, ils seront auditionnés. L’élection et l’installation du président et du bureau du CGE auront lieu vendredi 10 février prochain.

►À lire aussi : Représentants au Centre gabonais des élections: l'opposition dans l'impasse

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne