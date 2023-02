Congo-RDC: Félix Tshisekedi a rencontré Denis Sassou-Nguesso dans son fief d'Oyo

Le président de la République démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi a rencontré dimanche 5 février 2023 son homologue du Congo-Brazzaville Denis Sassou-Nguesso dans son fief d’Oyo, situé à 400 kilomètres au nord de la capitale congolaise. L’insécurité à l’est de la RDC a figuré au menu de leurs entretiens.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Brazzaville, Loïcia Martial

Lors de cette visite d’État, après leur déjeuner les deux présidents se sont rencontrés pendant quelques heures en tête à tête loin des micros et des caméras. Aucun d’eux n’a fait de déclaration. Pas de communiqué non plus à l’issue de leurs discussions qui, selon une source diplomatique, ont porté sur les relations bilatérales et la situation sécuritaire de la sous-région.

Brazzaville a abrité en janvier dernier une réunion du Comité consultatif permanent des Nations unies qui a appelé à la cessation des violences à l’Est de la République démocratique du Congo.

C’est au cours d’une visite à Oyo en juin 2022 que le président Félix Tshisekedi avait clairement accusé le Rwanda d’être le principal soutien du groupe rebelle M23 à l’origine de l’instabilité à l’est de la RDC. Avant d’accueillir son voisin, Denis Sassou-Nguesso a reçu le 25 janvier le chef de la diplomatie rwandaise, Vincent Biruta, porteur d’un message dont le contenu est resté confidentiel.

Le président Denis Sassou-Nguesso entretient de bonnes relations tant avec Félix Tshisekedi qu’avec Paul Kagame. Il appelle donc les deux parties au dialogue et à l’apaisement.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne