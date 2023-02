RDC: l’ONU alerte sur le sort des déplacés, notamment à Kitchanga

Des déplacés dans l’école de Rumangabo, Rutshuru, RDC, le 11 octobre 2022. (Photo d'illustration) © Paulina Zidi / RFI

En République démocratique du Congo (RDC), de plus en plus de civils sont toujours forcés de quitter leur domicile. Au total, plus de 5 millions de Congolais sont considérés comme déplacés, d'après l'ONU, et les récents combats autour de Kitchanga ne cessent d'inquiéter les humanitaires.